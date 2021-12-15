اليونان قلقة إزاء إمكانية تعزيز إسبانيا تعاونها العسكري مع تركيا

أعربت حكومة اليونان عن قلقها إزاء إمكانية أن تمضي إسبانيا قدما في توسيع تعاونها في المجال العسكري مع تركيا، على خلفية استمرار الخلافات بين أثينا وأنقرة في شرق المتوسط.

وصرح وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في أعقاب محادثات أجراها أمس الثلاثاء في أثينا مع نظيره الإسباني، خوسيه مانويل الباريس: "أعربت عن القلق من النية المحتملة لدى إسبانيا لتعزيز التعاون العسكري مع تركيا".

وذكّر ديندياس بأن أعضاء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على عدم إمداد تركيا بتكنولوجيات عسكرية قد تستخدم لـ"ممارسة أعمال عدائية وتقويض الاستقرار الإقليمي"، لافتا إلى أن خوسيه الباريس بدوره طرح "موقفا واضحا" مفاده أن إسبانيا ستتصرف حصرا ضمن إطار قرارات التكتل الأوروبي.

ووجه وزير الخارجية اليوناني انتقادات جديدة إلى تركيا، واصفا إياها "عاملا مزعزعا لاستقرار المنطقة".

المصدر: "أسوشيتد برس"