هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

أفادت وسائل إعلام صينية، بأن حريقا كبيرا اندلع في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما أدى إلى إصابة البعض بحالات اختناق ومحاصرة أكثر من 300 شخص.

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وقالت صحيفة "south china morning post" إن الحريق اندلع في مركز التجارة العالمي المكون من 38 طابقا على طريق جلوستر، خليج كوزواي.





BREAKING: At least 1,000 people were evacuated from the #HongKong#WorldTradeCentre in #CausewayBay due to a major #fire in the building, and "dozens" remain trapped by the flames, according to police. pic.twitter.com/ay7SjONjQj — 鳳凰網 Ifeng (@IFENG__official) December 15, 2021

وأعلنت الشرطة أن امرأة في الستينيات من عمرها أدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من آثار استنشاق الدخان، وأفاد ثلاثة آخرون بأنهم ليسوا على ما يرام.

FIRE broke out in Hong Kong's shopping center, dozens appear to be trapped inside. More to follow. pic.twitter.com/DHEsE6z6zr — RT (@RT_com) December 15, 2021

ولفتت الصحيفة إلى أن "رجال الإطفاء يستخدمون سلما لإنقاذ أولئك الذين حوصروا في منطقة مفتوحة من المبنى بالطابق الخامس".

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في سقالة تغطي جزءا من المبنى، مع انتشار الدخان في مركز التسوق نفسه والسلالم الخلفية.

المصدر: south china morning post