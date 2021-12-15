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هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

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هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين
المصدر: تويتر
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أفادت وسائل إعلام صينية، بأن حريقا كبيرا اندلع في ناطحة سحاب في هونغ كونغ، ما أدى إلى إصابة البعض بحالات اختناق ومحاصرة أكثر من 300 شخص.

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وقالت صحيفة "south china morning post" إن الحريق اندلع في مركز التجارة العالمي المكون من 38 طابقا على طريق جلوستر، خليج كوزواي.

وأعلنت الشرطة أن امرأة في الستينيات من عمرها أدخلت إلى المستشفى وهي تعاني من آثار استنشاق الدخان، وأفاد ثلاثة آخرون بأنهم ليسوا على ما يرام.

ولفتت الصحيفة إلى أن "رجال الإطفاء يستخدمون سلما لإنقاذ أولئك الذين حوصروا في منطقة مفتوحة من المبنى بالطابق الخامس".

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحريق اندلع في سقالة تغطي جزءا من المبنى، مع انتشار الدخان في مركز التسوق نفسه والسلالم الخلفية.

هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

هونغ كونغ.. حريق ضخم في مركز تجاري يحاصر 300 شخص ويصيب آخرين

المصدر: south china morning post

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