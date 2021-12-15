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مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة شركات بينها إسرائيلية وإماراتية بتهم تتعلق بحقوق الإنسان

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مشرعون أمريكيون يطالبون بمعاقبة شركات بينها إسرائيلية وإماراتية بتهم تتعلق بحقوق الإنسان
Reuters
مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للتجسس
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طلب مشرعون أمريكيون من وزارتي الخزانة والخارجية معاقبة مجموعة "إن.إس.أو" الإسرائيلية للتجسس و3 شركات أجنبية أخرى يقولون إنها ساعدت حكومات مستبدة على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

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كما طالب المشرعون في رسالتهم التي بعثوا بها إلى الوزارتين في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بمعاقبة كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة "دارك ماتر" الإماراتية لأمن الإنترنت، وشركتي "نيكسا تكنولوجيز" و"تروفيكور" الأوروبيتين لمراقبة الإنترنت.

المصدر: رويترز

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