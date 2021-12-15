بعد تجاوز عدد الوفيات بـ"كوفيد-19" في الولايات المتحدة عتبة 800 ألف بايدن يحث على أخذ اللقاحات

حث الرئيس، جو بايدن، الأمريكيين على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بعد الإعلان عن تخطي الولايات المتحدة عتبة 800 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس.

وقال بايدن في تغريدة:"بينما نتخطى العتبة المتمثلة بوفاة 800 ألف أمركي بسبب كوفيد-19، نتذكر كل شخص، والحياة التي عاشوها، ونصلّي من أجل أحبائهم".

وأضاف: "أعرف ما يعنيه وجود كرسي فارغ حول طاولة المطبخ، خاصة خلال موسم الأعياد، وينفطر قلبي على كل أسرة تعاني من هذا الألم".

As we mark 800,000 American deaths due to COVID-19, we must remember all those we have lost — and pray for their loved ones, especially during this holiday season.



Please, get vaccinated and get your booster. We will beat COVID-19 and move forward, together, as one nation. — President Biden (@POTUS) December 15, 2021

ومساء الثلاثاء وقف قادة الكونغرس دقيقة صمت إحياء لذكرى ضحايا الجائحة.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر في بيان: "سنتذكّر أنّ 800 ألف محبوب لم ينجوا، أب أو جدّ، أم أو جدّة، صديق، وجه مألوف في الحيّ".

وأضاف: "جميعنا نعرف شخصاً ما خطفه هذا المرض".

وتجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة الثلاثاء عتبة 800 ألف، وفقا لإحصاء أعدّته جامعة جونز هوبكنز، في رقم يزيد على عدد سّكان ولاية بأسرها، مثل داكوتا الشمالية أو آلاسكا.

وفي الولايات المتحدة التي تتصدر رسميا قائمة الدول الأكثر تضررا من كوفيد-19 على صعيد الوفيات، حصدت الجائحة أرواح 450 ألف شخص في عام 2021 وحده.

وسجلت الولايات المتحدة هذه الحصيلة الضخمة من الوفيات على الرغم من أنها نجحت في تنظيم حملات تلقيح فعالة ضد الفيروس تعد من الأفضل في العالم.

وتسجل الولايات المتّحدة حالياً ما معدّله 1150 حالة وفاة يوميا، ناجمة عن مرض كوفيد-19، وفقا للأرقام الصادرة عن مراكز الوقاية من الأمراض والوقاية منها "سي دي سي".

والغالبية العظمى ممن يحصد الفيروس أرواحهم في الولايات المتّحدة حالياً هم أشخاص غير ملقحين ضد الفيروس.

وحتى اليوم تلقى حوالي 72% من سكان الولايات المتحدة جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات المضادة لكوفيد-19، وهي نسبة تقل عن تلك المسجلة في دول عديدة أخرى.

والولايات المتحدة هي، وفق الأرقام الرسمية الدولة، الأكثر تضررا من الجائحة على صعيد الوفيات، متقدمة في ذلك على البرازيل والهند والمكسيك وروسيا.

لكن منظمة الصحة العالمية ترجح أن يكون عدد الوفيات الفعلي أعلى من ذلك بمرتين إلى ثلاث مرات.

المصدر: أ ف ب