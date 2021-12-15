الخارجية الروسية تنتقد تصريحات واشنطن حول إمكانية إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية

قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن تصريحات البيت الأبيض حول احتمال إرسال قوات عسكرية إلى أوروبا الشرقية، سيغذي شعور الكراهية ضد روسيا وكذلك إثارة المشاعر الانتقامية في كييف.

وأوضح ريابكوف، اليوم الأربعاء، أن تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض، "تهدف في المقام الأول إلى إثارة المشاعر الانتقامية في كييف، وتغذية خطاب الكراهية المناهض لروسيا، وتدعم النهج الذي تسلكه الدول التي أعلنت نفسها أنها في خط المواجهة".

وتأتي هذه التصريحات ردا على إعلان البيت الأبيض، أنه يدرس إرسال قوات إلى أوروبا الشرقية في حال تصعيد الوضع حول أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، "إذا نظرتم إلى ما كان في عام 2014، فالكثير من الشركاء في الناتو طلبوا دعما، أو زيادة الحضور أو نشر قوات إضافية على أساس التناوب".

المصدر: نوفوستي