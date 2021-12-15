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ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصهريج في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا

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ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصهريج في هايتي إلى أكثر من 60 شخصا
Reuters STRINGER
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أعلنت سلطات هايتي عن ارتفاع عدد ضحايا انفجار الصهريج في مدينة كاب هايتيان، ثاني أكثر مدن البلاد، إلى أكثر من 60 شخصا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول في وزارة الصحة قوله، إنه تم تأكيد مقتل 60 شخصا حتى الآن، لكن الحصيلة النهائية لا تزال مجهولة بعد.

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والتقى رئيس وزراء هايتي أرييل هنري بأسر ضحايا الانفجار، وزار المستشفى الذي تلقى فيه معظم المصابين العلاج الطبي بعد الانفجار.

وهز انفجار ضخم مدينة كاب هايتيان في وقت متأخر من مساء الاثنين بالتوقيت المحلي، حيث ألحقت أضرار بالعديد من المباني في مكان الانفجار.

ويوم الثلاثاء اجتمع المئات من السكان في المكان لمساعدة المصابين والبحث عن أقربائهم من بين المصابين والضحايا.

المصدر: "رويترز"

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