موقع: انقطاع خدمات "يوتيوب" عن آلاف المستخدمين

أفاد موقع "داون ديتكتور" بأن موقع "يوتيوب" تعطل عن العمل وانقطعت خدماته عن آلاف المستخدمين يوم الثلاثاء.

ويتتبع "داون ديتكتور"، الذي أظهر أن هناك أكثر من 19 ألف حالة لأشخاص يبلغون عن مواجهتهم مشكلة في الدخول على "يوتيوب"، حالات الانقطاع عن طريق تجميع تقارير من عدد من المصادر، منها الأخطاء التي يرسلها المستخدم على منصته.

وقال موقع "تول تيستر" الذي يراجع أدوات الإنترنت إن "يوتيوب" واجه 65 انقطاعا على مدار الإثني عشر شهرا المنصرمة.

وتسبب انقطاع كبير في تعطيل خدمات "أمازون" السحابية لعدة ساعات الأسبوع الماضي، ما أدى إلى تعذر الوصول إلى "نتفلكس" و"ديزني" وعدد كبير من الخدمات الأخرى، منها موقع التجارة الإلكترونية في "أمازون".

المصدر: "رويترز"