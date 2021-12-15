إسرائيل تشرع في تطعيم 200 متطوع بجرعة لقاح رابعة مضادة لكورونا

قالت هيئة البث الإسرائيلي إن مستشفى "شيبا تل هشومير" في تل أبيب سيشرع في تطعيم نحو 200 متطوع بجرعة رابعة ضد فيروس كورونا، ضمن دراسة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.

والهدف من الدراسة هو اختبار مدى تأثير الجرعة الرابعة في رفع مستوى الأجسام المضادة، والتي سيتم اختبارها بين المتطوعين عدة مرات قبل وبعد تلقي اللقاح.

وأضافت الهيئة أنه "حتى الآن، ليس من الواضح ما إن كانت الجرعة الرابعة سترفع مستوى الأجسام المضادة، لذلك من الصعب اتخاذ قرار بشأن إعطاء جرعة أخرى".

والمتطوعون هم من موظفي المستشفى الإسرائيلي الذين تمت مراقبة الأجسام المضادة لديهم طوال فترة تلقي الجرعات الثلاثة السابقة.

ونقلت الهيئة عن مسؤولين كبار في وزارة الصحة، أنه سيكون بالإمكان الاعتماد على نتائج الدراسة في حسم قرار إعطاء جرعة رابعة من اللقاح، نظرا لأنه في الوقت الحالي ليست هناك بيانات في العالم كله بهذا الصدد.

وخلال الأشهر الأخيرة الماضية، بدأت العديد من دول العالم في تطعيم مواطنيها بجرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا.

المصدر: وكالات