الشرطة الأمريكية تطوق شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه

طوقت قوات الأمن الأمريكية، مساء الثلاثاء، شارعا أمام السفارة الروسية لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا.

المصدر: "تاس"