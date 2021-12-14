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الشرطة الأمريكية تطوق شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه

أخبار العالم

الشرطة الأمريكية تطوق شارعا أمام سفارة روسيا لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه
Sputnik Михаил Тургиев
السفارة الروسية في واشنطن.
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طوقت قوات الأمن الأمريكية، مساء الثلاثاء، شارعا أمام السفارة الروسية لدى واشنطن بسبب طرد مشبوه تم إلقاؤه فوق السياج.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن ممثل للشرطة الأمريكية أنها لا تسمح بدخول أحد إلى المنطقة المطوقة حتى التأكد من أن الطرد المشبوه لا يمثل تهديدا.

المصدر: "تاس"

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