اليونسكو تضيف "الرومبا الكونغولية" إلى قائمة الكنوز الثقافية العالمية

Reuters مجموعة يرقصون "الرامبا" في أحد أحياء كينشاسا في الكونغو الديمقراطية

أشادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بإيقاعات موسيقى "الرومبا" الكونغولية الصاخبة وهي أضافتها إلى قائمتها للكنوز الثقافية العالمية.

وقالت اليونسكو عن سبب إضافة هذه الموسيقى إلى قائمتها للممتلكات ذات القيمة الثقافية غير المادية للبشرية: "تستخدم الرومبا للاحتفال والحداد في الأماكن الخاصة والعامة والدينية".

وأضافت أن "الرومبا تعد جزءا أساسيا وممثلا لهوية الشعب الكونغولي وجماعات الشتات".

رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، رحب بالخطوة قائلا: عبر "تويتر" إن "رئيس الجمهورية يرحب بكل سرور وفخر بإضافة الرومبا الكونغولية إلى القائمة".

وكانت جمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية الكونغو قدمتا طلبا مشتركا لضم موسيقى ورقصة الرومبا إلى قائمة التراث "بسبب صوتها الفريد الذي يمزج بين قرع طبول العبيد الأفارقة وألحان المستعمرين الإسبان".

المصدر: "رويترز"