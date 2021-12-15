إيران تتوقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا

توقع المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيراني، سعيد خطيب زاده، أن تتوصل بلاده قريبا إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الكثير من القضايا الخلافية حول برنامج إيران النووي.

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ونقلت قناة "Press TV" الإيرانية عن خطيب زاده قوله مساء الثلاثاء إن المناقشات الجارية بين رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، "أفضت إلى إحراز تقدم وقربت المسافات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في هذا السياق إلى أنه "يمكن توقع التوصل إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قريبا".

وفي وقت سابق من اليوم حذر غروسي من أن القيود التي يواجهها مفتشو الوكالة في إيران يمنح "صورة مبهمة" بشأن البرنامج النووي للبلاد التي تخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية.

وأشار غروسي إلى أنه لا توجد دولة لا تصنع أسلحة نووية وتصل في الوقت ذاته إلى هذه المستويات المرتفعة من تخصيب اليورانيوم، "الأمر الذي يتطلب جهود تحقق مكثفة".

المصدر: "رويترز" + وكالات