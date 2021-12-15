المشرعون البريطانيون يوافقون على إصدار تصاريح كوفيد لدخول بعض الأماكن في إنجلترا

وافق المشرعون البريطانيون يوم الثلاثاء، على استحداث تصاريح كوفيد-19 لدخول بعض الأماكن والمناسبات في إنجلترا.

ووافق 369 مشرعا مقابل 126 على استحداث إصدار شهادة تطعيم أو شهادة بنتيجة سلبية لفحص كوفيد-19 لدخول أماكن مثل النوادي الليلية أو حضور مناسبات جماهيرية، في ظل معارضة قوية من كثير من مشرعي حزب المحافظين الذي يتزعمه رئيس الوزراء بوريس جونسون.

وكان جونسون أعلن الأسبوع الماضي بدء تطبيق الخطة "ب" من إجراءات مكافحة كورونا، التي تتضمن العمل من المنزل وإلزامية ارتداء الكمامة في معظم الأماكن المغلقة، وإلزامية إظهار شهادة اللقاح أو اختبار كورونا سلبي في النوادي الليلية والمناسبات الكبيرة.

هذا وسجلت بريطانيا اليوم الثلاثاء، 59610 إصابات جديدة بكوفيد-19 في أكبر زيادة يومية منذ أوائل يناير الماضي.

المصدر: "رويترز" + RT