بايدن: طلبنا ما يكفي من حبوب "فايزر" المضادة للفيروسات لعلاج 10 ملايين أميركي من كورونا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه متفائل بالبيانات الصادرة عن شركة "فايزر" بشأن حبوبها المضادة للفيروسات، مضيفا أن إدارته طلبت ما يكفي منها لعلاج 10 ملايين أمريكي.

وأضاف في بيان يوم الثلاثاء أن "التطعيم والحصول على حقنة معززة لا يزالان من أهم الأدوات التي لدينا لإنقاذ الأرواح. ولكن إذا كان هذا العلاج مرخصا بالفعل، وبمجرد توفر الحبوب على نطاق واسع، فسيشكل خطوة مهمة إلى الأمام في طريقنا للتغلب على الوباء".

وتوالت أنباء "فايزر" المشجعة بعد أن أكدت مجموعة الأدوية العملاقة الثلاثاء أن الحبوب المضادة لكوفيد التي طورتها خفضت نسبة دخول المستشفيات والوفيات بين الأشخاص المعرضين بنحو 90% عند تناولها في الأيام الأولى بعد ظهور الأعراض.

وتقوم الشركة الأميركية بتسويق أحد لقاحات كوفيد-19 الأكثر استخداما في العالم، وطورت بالتوازي علاجا مضادا للفيروسات يتم تناوله على شكل أقراص في حال الإصابة.

المصدر: وكالات