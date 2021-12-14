دولة أوروبية تبيح الاستعمال الشخصي للحشيش

صارت مالطا أول دولة أوروبية تسمح بالزراعة المحدودة لمخدر الحشيش وحيازته للاستعمال الشخصي بعد تصويت في البرلمان اليوم الثلاثاء.

ويسمح القانون الذي أصدره برلمان البلاد بموافقة 36 نائبا مقابل 27 للبالغين في الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط بحيازة ما يصل إلى 7 غرامات من الحشيش وزراعة أربع شجيرات.

وسيظل تدخين الحشيش في العلن مخالفة قانونية وسيتعرض من يتعاطاه أمام طفل لغرامة تتراوح بين 300 و500 يورو.

وأقرت مالطا، التي تريد أن يكون لها دور أوروبي ريادي في إنتاج مخدر الحشيش الطبي، قانونا في عام 2018 يسمح بإنتاج مثل هذا المخدر للأغراض الطبية والبحثية.

وتتخذ هولندا موقفا متحررا فيما يتعلق باستعمال مخدر الحشيش وتسمح ببيع كميات صغيرة منه في إطار سياسة هدفها الحد من الجريمة والمخاطر الصحية، لكن تعاطي الحشيش غير قانوني من الناحية الرسمية.

كما كشفت لوكسمبورغ عن خطط مماثلة لخطوة مالطا في أكتوبر، لكن برلمانها لم يعط الضوء الأخضر للمضي قدما في هذا الإجراء.

المصدر: "رويترز"