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المقاتلات الروسية والبيلاروسية تراقب الحدود في دورية مشتركة

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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية عن قيام المقاتلات الروسية والبيلاروسية بدورية مشتركة لمراقبة حدود الدولة الاتحادية لروسيا وبيلاروس يوم الثلاثاء.

وتهدف الدوريات الروسية البيلاروسية المشتركة إلى منع انتهاك الحدود الجوية للدولة الاتحادية.

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يذكر أن موسكو ومينسك قررتا في وقت سابق زيادة عدد قوات الدفاع الجوي وعدد الدوريات على الحدود على خلفية ارتفاع عدد تحليقات الطيران الأجنبية بالقرب من حدود بيلاروس في الفترة الأخيرة.

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد أشارت إلى تنامي النشاط العسكري في الدول المجاورة من أعضاء الاتحاد الأوروبي، حيث قامت بولندا بنشر 23 ألف عسكري، إضافة إلى دبابات ووسائل الدفاع الجوي بالقرب من حدود بيلاروس على خلفية أزمة المهاجرين.

المصدر: نوفوستي

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