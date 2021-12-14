شرطة لندن توقف رجلا حاول دخول المجمع البرلماني بسيارته

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن عن توقيف رجل حاول دخول مجمع المباني البرلمانية بسيارته، اليوم الثلاثاء.

وتم توقيف سيارته عند أحد مداخل قصر ويستمينسر، ولم يسفر الحادث عن أي أضرار مادية أو إصابة أحد بأذى.

وأكدت الشرطة أنها لا تعتبر الحادث هجوما إرهابيا.

وتشير التقارير الإعلامية إلى ان الحادث وقع عند ذات المدخل الذي قتل بالقرب منه رجل شرطة في هجوم إرهابي مسلح بسكين عام 2017.

ويأتي الحادث بعد أيام من حادث آخر عندما تم توقيف رجل حاول دخول مجمع المباني البرلمانية عبر السياج.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية