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وزارة العمل الأمريكية تحقق في شكوى مقدمة ضد "آبل"

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وزارة العمل الأمريكية تحقق في شكوى مقدمة ضد
Reuters
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تحقق وزارة العمل الأمريكية في شكوى مقدمة ضد شركة "آبل" للتكنولوجيا، قدمتها موظفة سابقة تكشف فيها عن مشكلات تتعلق بالسلامة في مكان العمل.

وفي شكوى قدمتها الموظفة السابقة آشلي غوفيك، إلى الوزارة، قالت إن "آبل" انتهكت مجموعة من القوانين التي تغطي حقوق العمال والظروف البيئية، من بين أمور أخرى.

وأشارت غوفيك إلى أنها  تقدمت بشكوى إلى وزارة العمل "للتأكد من أن "آبل" تعلم أنها ليست فوق القانون، وحتى تعلم جميع الشركات الأخرى أنه إذا كانت "آبل" تخضع للمساءلة، فهي أيضا ستخضع للمساءلة"، مشددة على أنه "يجب إنهاء تطبيع الاستثناء القانوني للشركات الإلكترونية الكبرى Big Tech".

هذا وردت "آبل" على الشكوى، مؤكدة أنها "ملتزمة بشدة بخلق والحفاظ على مكان عمل إيجابي".

المصدر: "أكسيوس"

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