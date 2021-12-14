ستولتنبيرغ: لا مصداقية لاقتراح روسيا بشأن حظر نشر الصواريخ في أوروبا

انتقد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرغ اقتراح روسيا فرض حظر على نشر الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا.

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وقال ستولتنبيرغ خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل في أعقاب محادثات أجراها مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف: "اقتراح روسيا بشأن الحظر لا مصداقية له لأنه قد كان هناك حظر لدينا لكنها (روسيا) انتهكته".

وتابع: "يتعين على روسيا أن تدمر كل ما لديهما من صواريخ SSC-8 التي تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وذلك بطريقة قابلة للتحقق، أما الناتو فليس من المجدي له أن يقبل حظرا على سلاح قد بدأت روسيا في نشره".

كما ذكر الأمين العام للحلف أن "الناتو لا ينوي الرد على تصرفات روسيا بنشر صواريخ قادرة على حمل الذخيرة النووية في أوروبا". وأكد أن الناتو لا يزال مستعدا للحوار مع روسيا ويؤمن بضرورة وجود نظام خاص بالمراقبة على الأسلحة تجنبا لبدء سباق تسلح جديد.

والجمعة الماضي أعرب سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، عن قلق موسكو من إمكانية اندلاع أزمة صواريخ جديدة في أوروبا، داعيا دول الناتو إلى "التفكير في كيف يمكن جعل الحظر الروسي الأحادي لنشر هذه المنظومات ثنائيا ومتبادلا وقابلا للتحقق".

وأضاف الدبلوماسي الروسي: "اقتراحاتنا مطروحة على الطاولة ولا يجب تجاهلها".

المصدر: "إنترفاكس"