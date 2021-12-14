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بينيت يوبخ وزير الأمن الداخلي لمناقشة عنف المستوطنين مع مسؤول أمريكي

أخبار العالم

بينيت يوبخ وزير الأمن الداخلي لمناقشة عنف المستوطنين مع مسؤول أمريكي
الصورة من "تويتر"
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وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، الذي أعلن أنه ناقش عنف المستوطنين المتزايد تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية مع دبلوماسي أمريكي كبير.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عانوا من العنف والإرهاب، يوميا، منذ عقود.. إنهم الحصن الدفاعي لنا جميعا، ويجب أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".

وأشار إلى أن "هناك عناصر هامشية في كل مجتمع، ويجب التعامل معها باستخدام جميع الوسائل، لكن لا يجب التعميم حول مجتمع بأكمله".

والتقى بارليف يوم أمس الاثنين، فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وقال إن الجانبين ناقشا "عنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"

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