بينيت يوبخ وزير الأمن الداخلي لمناقشة عنف المستوطنين مع مسؤول أمريكي

وبخ رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، الذي أعلن أنه ناقش عنف المستوطنين المتزايد تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية مع دبلوماسي أمريكي كبير.

وقال بينيت في تغريدة عبر "تويتر": "المستوطنون في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) عانوا من العنف والإرهاب، يوميا، منذ عقود.. إنهم الحصن الدفاعي لنا جميعا، ويجب أن نقويهم وندعمهم بالأقوال والأفعال".

وأشار إلى أن "هناك عناصر هامشية في كل مجتمع، ويجب التعامل معها باستخدام جميع الوسائل، لكن لا يجب التعميم حول مجتمع بأكمله".

המתיישבים ביהודה ושומרון סובלים מאלימות ומטרור, יום יום, עשרות שנים.

הם חומת המגן של כולנו ועלינו לחזק אותם ולתמוך בהם, במילים ובמעשים.

תופעות שוליות יש בכל ציבור, צריך לטפל בהן בכל האמצעים, אבל אסור לנו להכליל ציבור שלם. — Naftali Bennett בנט (@naftalibennett) December 14, 2021

والتقى بارليف يوم أمس الاثنين، فيكتوريا نولاند وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، وقال إن الجانبين ناقشا "عنف المستوطنين وكيفية الحد من التوترات في المنطقة وتقوية السلطة الفلسطينية".

פגשתי היום את תת מזכירת המדינה של ארה"ב, הגברת ויקטוריה נולנד. תת מזכירת המדינה התעניינה, בין היתר, באלימות מתנחלים וכיצד ניתן להפחית את המתח באזור ולחזק את הרשות הפלסטינית. pic.twitter.com/M1XNdqHtZ2 — עמר בר-לב (@omerbarlev) December 13, 2021

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"