شي يقدم تعازيه لبايدن في ضحايا الأعاصير التي ضربت وسط الولايات المتحدة

قدم الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الثلاثاء، تعازيه إلى نظيره الأمريكي جو بايدن في ضحايا الأعاصير التي ضربت مؤخرا عدة ولايات أمريكية وخلفت عددا كبيرا من الضحايا ودمارا هائلا.

هذا وقال، شيوي وي، المتحدث باسم الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي، إن بكين مستعدة لتقديم مساعدة إنسانية طارئة إلى المتضررين من الأعاصير في الولايات المتحدة، وفقا لاحتياجاتهم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 11 ديسمبر حالة الطوارئ في ولاية كينتاكي التي تمثل الولاية الأمريكية الأكثر تضررا جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مناطق بجنوب وغرب الولايات المتحدة.

فيما أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

المصدر: "شينخوا" + RT