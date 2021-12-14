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انفجاران متتاليان يهزان مطارا بكولومبيا ويوديان بحياة ثلاثة أشخاص (فيديو)

أخبار العالم

انفجاران متتاليان يهزان مطارا بكولومبيا ويوديان بحياة ثلاثة أشخاص (فيديو)
تويتر
مطار كاميلو دازا في مدينة كوكوتا الكولومبية
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هز انفجاران متتاليان مطار كاميلو دازا في مدينة كوكوتا الكولومبية، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وبحسبما أفادت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، فإن أحد الأشخاص الذين كانوا يحملون المتفجرات، ورئيس البلدية ويليام بارينو أرديلا، وديفيد رييس خيمينيز من الشرطة، لقوا مصرعهم في الحادث.

وكان عمدة كوكوتا، خايرو توماس يانيز، على متن طائرة في المطار وقت وقوع الانفجارين. وتشير التقارير إلى أن أحد الانفجارات ربما كان نتيجة تفجير انتحاري استهدف العمدة.

ووقع الانفجار الأول فى حوالى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من منصة الهبوط وخزانات الوقود بالمطار، ويقال إنه نتج عن الانتحاري.

وأكد سكان يعيشون حول المطار على أن الانفجار أثر على جزء كبير من المنازل، كما تم تسجيله في بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته استنكر الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الحادث، ووصفه في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالعمل الإرهابي الجبان، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المعنية لتحديد المسؤولين عن الهجوم.

المصدر: "elespectador"

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