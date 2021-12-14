انفجاران متتاليان يهزان مطارا بكولومبيا ويوديان بحياة ثلاثة أشخاص (فيديو)

هز انفجاران متتاليان مطار كاميلو دازا في مدينة كوكوتا الكولومبية، بالقرب من الحدود مع فنزويلا.

وبحسبما أفادت السلطات الكولومبية، اليوم الثلاثاء، فإن أحد الأشخاص الذين كانوا يحملون المتفجرات، ورئيس البلدية ويليام بارينو أرديلا، وديفيد رييس خيمينيز من الشرطة، لقوا مصرعهم في الحادث.

#Atención | Autoridades evacúan aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, por segunda explosión en el lugar. pic.twitter.com/C1giSMYVm8 — Alertas W (@AlertasW) December 14, 2021

وكان عمدة كوكوتا، خايرو توماس يانيز، على متن طائرة في المطار وقت وقوع الانفجارين. وتشير التقارير إلى أن أحد الانفجارات ربما كان نتيجة تفجير انتحاري استهدف العمدة.

ووقع الانفجار الأول فى حوالى الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي، بالقرب من منصة الهبوط وخزانات الوقود بالمطار، ويقال إنه نتج عن الانتحاري.

#InformaciónImportante sobre operaciones aéreas en el Aeropuerto Camilo Daza de Cucuta. pic.twitter.com/xrkVz8sPCC — Aeronáutica Civil de Colombia (@AeroCivilCol) December 14, 2021

وأكد سكان يعيشون حول المطار على أن الانفجار أثر على جزء كبير من المنازل، كما تم تسجيله في بعض مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهته استنكر الرئيس الكولومبي، إيفان دوكي، الحادث، ووصفه في تغريدة عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالعمل الإرهابي الجبان، مشيرا إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المعنية لتحديد المسؤولين عن الهجوم.

Repudiamos el cobarde ataque terrorista ocurrido en la ciudad de Cúcuta. Con @mindefensa, Cúpula Militar, @COL_EJERCITO y @PoliciaColombia, coordinamos las acciones inmediatas para encontrar a los responsables de este atentado. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) December 14, 2021

المصدر: "elespectador"