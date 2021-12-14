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باريس: سندرس بعناية مقترحات روسيا حول ضمانات الأمن في أوروبا

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باريس: سندرس بعناية مقترحات روسيا حول ضمانات الأمن في أوروبا
Twitter@francediplo
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية
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قالت وزارة الخارجية الفرنسية اليوم الثلاثاء إن باريس تنتظر من روسيا مقترحاتها المتعلقة بضمانات الأمن في أوروبا إذا كانت تخدم تعزيز الأمن الاستراتيجي في المنطقة.

 

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وفي تصريحات صحفية قال متحدث باسم الوزارة: "فرنسا ستدرس بعناية المقترحات (الروسية) إذا كان بإمكانها المساهمة في تعزيز الاستقرار الاستراتيجي في أوروبا وتلبية المصالح الأمنية لفرنسا وشركائها".

وفي وقت سابق من اليوم قال أندريه رودينكو، نائب وزير الخارجية الروسية، إن موسكو ستسلم للولايات المتحدة وسائر دول الناتو مقترحاتها حول ضمانات الأمن في أوروبا.

وذكر الدبلوماسي بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن خلال محادثاته مع نظيره الأمريكي جو بايدن الأسبوع الماضي عن ضرورة أن تعطي دول الناتو، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، ضمانات قانونية واضحة لروسيا بعدم نشر أسلحة هجومية قرب حدودها، وعدم نشر البنية التحتية لحلف شمال الأطلسي قرب أراضيها.

وفي 10 ديسمبر أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن الكرملين يعد وثيقة من شأنها تعريف قادة الولايات المتحدة والناتو على رؤية موسكو لقضية الأمن في أوروبا.

 

المصدر: "نوفوستي"

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