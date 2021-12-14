 
مباشر

مصرع أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات بانفجار صهريج محروقات في هايتي (فيديو)

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ryf0

انفجرت شاحنة محملة بالمحروقات، في شمال هايتي، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 شخصا وإصابة العشرات، وفقا لما ذكره مسؤولون وتقارير إخبارية، اليوم الثلاثاء.

إقرأ المزيد
لحظة اعتقال السلطات التركية لرجل أعمال مشتبه بقتله رئيس دولة (فيديو)
لحظة اعتقال السلطات التركية لرجل أعمال مشتبه بقتله رئيس دولة (فيديو)

وقال رئيس الوزراء، أرييل هنري، إن الانفجار وقع في وقت متأخر من يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي)، في مدينة كاب هايتيان، مضيفا أنه أصيب بالدمار.

وأوضح ديف لاروس، وهو مهندس مدني يعمل في كاب هايتيان، لوكالة "أسوشيتيد برس" أنه كان يقود سيارته عندما رأى سيارات الإسعاف وحشدا من الناس يتجمعون على طول الطريق حوالي الساعة 1 صباحا، لافتا إلى أنه لاحظ كيف كان بعض الناس يستخدمون الدلاء لجمع البنزين من الشاحنة ومن الشارع للعودة به إلى منازلهم، إذ وقع الانفجار في الوقت الذي تكافح فيه هايتي نقصا حادا في الوقود وارتفاعا في أسعار الغاز.

وأضاف: "إنه لأمر فظيع، لا يجب أن تمر به بلادنا".

كما أعرب رئيس الوزراء الهايتي السابق، كلود جوزيف، عن حزنه على الضحايا، وغرد قائلا: "أشارك كل الناس الألم والحزن".

المصدر: "أسوشيتد برس"

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا