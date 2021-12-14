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بينيت يبحث مع المستشار الألماني الجديد "أمن" إسرائيل و"نووي" إيران

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بينيت يبحث مع المستشار الألماني الجديد
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت والمستشار الألماني، أولاف شولتز
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تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الثلاثاء، مع المستشار الألماني الجديد، أولاف شولتز.

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واتفق الجانبان، بحسب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، على مواصلة التعاون في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية، وشكر بينيت المستشار شولتز على "التزامه تجاه إسرائيل وأمنها".

وفي هذا السياق، ناقش الطرفان أيضا "منع" إيران من امتلاك أسلحة نووية، بالإضافة لمكافحة فيروس كورونا.

المصدر: RT

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