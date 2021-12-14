سانت فينسنت والغرينادين ترخص لاستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لكورونا

أصدرت دولة سانت فينسنت والغرينادين ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أورد الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اليوم الثلاثاء.

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وقال الصندوق عبر صفحته في "تويتر" أن "سبوتنيك لايت أحادي الجرعة، وهو لقاح مستقل فعال ضد كوفيد-19 ولقاح داعم قوي، تم ترخيصه في دولة سانت فينسنت والغرينادين المستقلة.

وأصبحت هذه الدولة الواقعة في سلسلة جزر الأنتيل الصغرى بالمحيط الأطلسي هي الدولة الـ 21 التي رخصت استخدام لقاح "سبوتنيك لايت" لتطعيم سكانها ضد فيروس كورونا. وفي فبراير 2021 أصدرت سلطات سانت فينسنت والغرينادين ترخيصا لاستخدام لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا، وذلك بعد أن وافقت 70 دولة يتجاوز عدد سكانها 4 مليارات نسمة على استخدام اللقاح المذكور.

المصدر: "إنترفتكس"