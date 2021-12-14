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السلطات الفرنسية تغلق مسجدا

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السلطات الفرنسية تغلق مسجدا
Reuters
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان
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أغلقت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، مسجدا في مدينة بوفيه بزعم "التشجيع على الكراهية".

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وأعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إغلاق المسجد في مدينة بوفيه شمالي فرنسا. وقال في تصريحات لـ"Cnews": "بدأنا اليوم إغلاق مسجد بوفيه".

وكانت محافظة واز الفرنسية، قد أخطرت يوم الجمعة الماضي، بإغلاق مسجد بلال لمدة ستة أشهر.

ويسمح للأشخاص المسؤولين عن جمعية "Espoir et fraternité"، التي مكان العبادة، الدفاع عن أنفسهم أمام المحافظ في غضون الأيام العشرة التالية.

المصدر: لوفيغارو

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