إيلون موسك يظهر صحبة "بيبي إكس" خلال حفل اختياره شخصية العام (فيديو)

ظهر إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة "سبيس إكس" و"تسلا"، صحبة ابنه "بيبي إكس X Æ A-Xii" في حفل اختياره شخصية العام من قبل مجلة "التايم" في نيويورك.

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ودخل موسك أمس الاثنين حاملا ابنه البالغ من العمر سنة واحدة، بين ذراعيه وسط اندهاش الحضور.

وقالت مجلة "التايم" إنه وقع اختياره شخصية العام لسنة2021، لعمله في الفضاء وكذلك على السيارات الكهربائية، وكذلك خططه لنقل البشرية إلى المريخ واهتمامه بالعملات المشفرة.

وشددت المجلة في كثير من الأحيان على أن الجائزة لا تعد بالضرورة تأييدا لمتلقيها، ولكن اعترافا بتأثيره، على الرغم من أن إعلان موسك شخصية العام كانت مصحوبة بملف تعريف متألق على موقع المجلة على الويب.

المصدر: RT