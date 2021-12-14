وفاة الصحفي اليوناني البارز جيورجوس تراغاس

توفي الصحفي اليوناني البارز، جيورجوس تراغاس، بسبب فيروس كورونا في أحد مستشفيات أثينا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 72 عاما.

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وتم نقل الصحفي على وجه السرعة إلى مستشفى سوتيريا بسبب مشاكل تنفسية حادة في 4 ديسمبر الجاري. ولكن حالته تدهورت بسرعة.

وأعلن أنه مصاب بفيروس كورونا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنه يعاني من أمراض كامنة جعلته يتردد في تلقي التطعيم.

المصدر: greekreporter