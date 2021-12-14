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وفاة الصحفي اليوناني البارز جيورجوس تراغاس

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وفاة الصحفي اليوناني البارز جيورجوس تراغاس
جيورجوس تراغاس
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توفي الصحفي اليوناني البارز، جيورجوس تراغاس، بسبب فيروس كورونا في أحد مستشفيات أثينا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، عن عمر يناهز 72 عاما.

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وتم نقل الصحفي على وجه السرعة إلى مستشفى سوتيريا بسبب مشاكل تنفسية حادة في 4 ديسمبر الجاري. ولكن حالته تدهورت بسرعة.

وأعلن أنه مصاب بفيروس كورونا عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي. وقال إنه يعاني من أمراض كامنة جعلته يتردد في تلقي التطعيم.

المصدر: greekreporter

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