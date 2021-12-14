رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول منشأة كرج يتجاوز الضمانات

أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في منشأة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران".

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وقال محمد إسلامي:"كرج ...خارج الضمانات.. نحن نعمل في إطار الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا نقبل أي شيء آخر".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "قضية كرج مغلقة، والقضايا المزعومة وكرج مترابطتان ويجب حلهما معا".

المصدر: "رويترز"