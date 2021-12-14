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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول منشأة كرج يتجاوز الضمانات

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رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: طلب وكالة الطاقة الذرية دخول منشأة كرج يتجاوز الضمانات
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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أكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، أن "طلب وكالة الطاقة الذرية دخول ورشة عمل في منشأة كرج يتجاوز الضمانات، وهو أمر لا تقبله طهران".

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وقال محمد إسلامي:"كرج ...خارج الضمانات.. نحن نعمل في إطار الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ولا نقبل أي شيء آخر".

وأضاف رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "قضية كرج مغلقة، والقضايا المزعومة وكرج مترابطتان ويجب حلهما معا".

المصدر: "رويترز"

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