بلينكن: الدبلوماسية هي الخيار الأفضل للمباحثات النووية مع إيران

قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة تواصل السعي للدبلوماسية مع إيران في ما يتعلق بالعودة إلى المباحثات النووية، لأنها كانت من بين أفضل الخيارات المتاحة.

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وخلال حديثه بمؤتمر صحفي في إندونيسيا، أشار بلينكن إلى أن واشنطن تعمل بنشاط مع حلفائها وشركائها فيما يتعلق بالبدائل.

واتهمت إيران، الأطراف الغربية في اتفاقها النووي لعام 2015، بالاستمرار في لعبة "إلقاء اللوم"، بعد يوم من قول دبلوماسيين بريطانيين وفرنسيين وألمان إن القوى الكبرى وإيران لم تبدأ بعد في المباحثات بشأن إنقاذ الاتفاق النووي الذي سيصبح قريبا جدا "بلا معنى"، دون إحراز تقدم.

المصدر: "رويترز"