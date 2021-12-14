اعتقال "بابا نويل" في ألمانيا لرفضه إظهار شهادة تطعيم ضد كورونا! (فيديو)
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشرطة الألمانية وهي تعتقل رجلا يرتدي زي "بابا نويل" في الساحة المركزية بمدينة شترالسوند.
ورفض الرجل إظهار شهادة تطعيم ضد فيروس كورونا، فتطور النقاش الحاد بينه وبين عناصر الشرطة مما أدى إلى اعتقاله، بينما كان يصرخ بشعارات مناهضة للحكومة الألمانية.
وتشهد العديد من المدن الألمانية احتجاجات ضد إجراءات الحكومة للحد من تفشي الجائحة وإلزامية التطعيم، فيما سجلت البلاد انخفاضا طفيفا في المعدل الأسبوعي لإصابات الفيروس الجديدة.
المصدر: RT
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