واشنطن: سنساعد ليتوانيا في تعزيز قواتها المسلحة

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الولايات المتحدة ستساعد ليتوانيا في تعزيز قواتها المسلحة على خلفية "التحديات" التي تواجهها في ظل أزمة المهاجرين على الحدود مع بيلاروس.

وقال أوستين خلال لقائه نظيره الليتواني أرفيداس أنوشاوسكاس في واشنطن، يوم الاثنين، إن "ليتوانيا أصبحت معقل الديمقراطية في المنطقة، وهذا يشمل استضافتها لقادة المعارضة المطرودين الروس والبيلاروسيين".

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وتابع: "نحن ندرك التحديات التي تواجهونها... النظام في بيلاروس يستغل المهاجرين بوقاحة في إطار تكتيكاته الهجينة ضد ليتوانيا وجيرانها. وفي الوقت ذاته تواصل روسيا الحملة الهجينة الخاصة بها".

وأضاف: "والآن الصين تزيد من ضغوطاتها على ليتوانيا. وأنا أعبر عن الامتنان لحكومتكم على موقفكم الثابت تجاه الصين، ونحن على علم أنكم تواجهون إجراءات بسبب قراراتكم المبدئية".

وأكد أوستين الدعم الأمريكي لليتوانيا، مشيرا إلى "أننا سنعمل معا على تعزيز القوات المسلحة الليتوانية".

وأوضح أن واشنطن تعتزم توقيع اتفاقية حول المشتريات الدفاعية المتبادلة مع فيلنيوس، ما سيسمح بتحسين شروط شراء المعدات الدفاعية وزيادة القدرات على التعامل لقوات البلدين.

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يذكر أن ليتوانيا تواجه في الفترة الأخيرة تدفقا للمهاجرين الآسيويين والإفريقيين عبر حدودها مع بيلاروس. وتحمل السلطات الليتوانية بيلاروس المسؤولية عن أزمة المهاجرين.

وتشهد فيلنيوس أيضا توترا في العلاقات مع الصين في أعقاب افتتاح ممثلية لتايوان في ليتوانيا في 18 نوفمبر الماضي. وسحبت الصين سفيرها من فيلنيوس وطردت السفير الليتواني من بكين ردا على هذه الخطوة وخفضت مستوى العلاقات الدبلوماسية معها.

المصدر: "تاس"