جونز هوبكينز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 مليونا

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تجاوز الـ 50 مليون حالة يوم الاثنين.

وحسب معطيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميا، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاءات الإصابات الجديدة، حيث يتعرض الأشخاص المطعمون ضد فيروس كورونا لأعراض خفيفة للمرض.

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ولكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن أعداد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى والوفيات تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضا، وخاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وحسب إحصاءات صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نحو 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوميا، و65 ألفا ينقلون إلى المستشفيات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة.

المصدر: موقع The Hill