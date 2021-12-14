 
مباشر

جونز هوبكينز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 مليونا

أخبار العالم

جونز هوبكينز: إصابات كورونا في الولايات المتحدة تجاوزت 50 مليونا
Reuters SHANNON STAPLETON
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry9w

أظهرت بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المسجلة في الولايات المتحدة تجاوز الـ 50 مليون حالة يوم الاثنين.

وحسب معطيات المراكز الأمريكية لمراقبة الأمراض والوقاية منها، فإن معدلات الإصابات وصلت إلى 120 ألف إصابة يوميا، فيما يقلل بعض الخبراء من أهمية إحصاءات الإصابات الجديدة، حيث يتعرض الأشخاص المطعمون ضد فيروس كورونا لأعراض خفيفة للمرض.

إقرأ المزيد
حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ حاجز 800 ألف
حصيلة وفيات كورونا في الولايات المتحدة تبلغ حاجز 800 ألف

ولكن التقارير الإعلامية تشير إلى أن أعداد الحالات التي تتطلب النقل إلى المستشفى والوفيات تسجل توجهات مثيرة للقلق أيضا، وخاصة وسط الأشخاص غير المطعمين ضد الفيروس.

وحسب إحصاءات صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن نحو 1200 شخص يموتون جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة يوميا، و65 ألفا ينقلون إلى المستشفيات.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للوفيات جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة نحو 800 ألف حالة.

المصدر: موقع The Hill

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا