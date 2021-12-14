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انخفاض منسوب المياه يكشف كليا عن قلعة تاريخية شرق تركيا

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انخفاض منسوب المياه يكشف كليا عن قلعة تاريخية شرق تركيا
aa.com.tr
قلعة هاستيك التاريخية شرق تركيا.
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أدى انخفاض منسوب المياه في بحيرة سد كيبان الواقع في قضاء آين بولاية ألازيغ شرق تركيا إلى ظهور جميع أجزاء قلعة هاستيك التاريخية فوق سطح الماء، حسبما ذكرته وكالة "الأناضول".

وتقع قلعة هاستيك على حافة نهر الفرات مباشرة في قرية تسمى يني بايام، ولا يمكن الوصول إليها إلا بواسطة القوارب.

وتتميز المنطقة التي كشف عنها انحسار مياه بوجود العديد من الثقوب والحجرات الضيقة، وهي مكونة من ثلاثة طوابق.

في حديثه لـ"الأناضول" الاثنين، قال رئيس قسم التاريخ بجامعة الفرات، كوركماز شن، إن المكان المعروف باسم قلعة هاستيك من المرجح جدا أن يكون معبدا يعود لحقبة ما قبل المسيحية.

وأضاف شن أن القلعة مكونة من 3 طوابق تم نحتها داخل الصخور، مشيرا إلى وجود كتابات بلغة يونانية على الجدران الداخلية لحجرات القلعة.

ولفت المؤرخ التركي إلى أن المنطقة من المتوقع أنها كانت تستخدم كمركز حدودي خلال الإمبراطورية الرومانية الشرقية.

المصدر: "الأناضول"

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