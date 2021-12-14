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بتوجيه من بوتين.. وصول خبراء روس ومختبر متنقل إلى جنوب إفريقيا لمحاربة "أوميكرون"

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بتوجيه من بوتين.. وصول خبراء روس ومختبر متنقل إلى جنوب إفريقيا لمحاربة
Sputnik VALERY MELNIKOV
طائرة "إيل-76" لوزارة الطوارئ الروسية (صورة من الأرشيف)
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وصلت طائرة "إيل-76" لوزارة الطوارئ الروسية إلى مدينة جوهانسبرغ في جنوب إفريقيا، على متنها خبراء روس ومختبر متنقل لمحاربة فيروس كورونا على خلفية تفشي متحور "أوميكرون" الجديد.

ويضم الفريق الروسي الذي وصل إلى جنوب إفريقيا خبراء الفيروسات والأوبئة وأطباء الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة في مجال حقوق المستهلك (روس بوتريب نادزور) ووزارة الصحة الروسية وفريق العمليات التابع لوزارة الطوارئ.

ومن بين الخبراء علماء عاملون في معهد لأبحاث العلمية المركزي لـ"روس بوتريب نادزور" ومعهد "ميكروب" للأبحاث في مجال محاربة الطاعون ومركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتقنيات الحيوية.

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وسيقوم الخبراء الروس بإجراء دراسات مشتركة مع علماء جنوب إفريقيا في مجال محاربة فيروس كورونا، وسيتبادلون الخبرات معهم.

وتم إرسال الخبراء الروس إلى جنوب إفريقيا بأمر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتلبية لطلب نظيره من جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

المصدر: "تاس"

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