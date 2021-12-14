اتفاق لتشكيل حكومة ائتلافية في هولندا وروتي يحتفظ بمنصبه

توصلت 4 أحزاب في هولندا إلى اتفاق بهدف لتشكيل ائتلاف حكومي يتيح لرئيس الوزراء، مارك روتي، تولي ولاية رابعة بعد مفاوضات استمرت نحو 9 أشهر.

وصادق كل من "الحزب الشعبي من أجل الحرية والديموقراطية" اليميني الوسطي، الذي ينتمي إليه رئيس الحكومة، وحزب "الديموقراطيون 66" اليساري الوسطي وحزب "النداء المسيحي الديموقراطي" و"الاتحاد المسيحي المحافظ" على نص اتفاق سيقدم للبرلمان الأربعاء.

وقال متحدث باسم يوهان ريمكس وفاوتر كولميس، اللذين أشرفا على المفاوضات إنه "تمت الموافقة على النص"، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الهولندية الرسمية.

واستمرت المفاوضات التي بدأت بعد الانتخابات التشريعية في منتصف مارس 271 يوما، وهي مدة قياسية في هولندا.

المصدر: "فرانس برس"