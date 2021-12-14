 
مباشر

حاكم كينتاكي الأمريكية: ارتفاع عدد القتلى بالأعاصير إلى 74 شخصا

أخبار العالم

حاكم كينتاكي الأمريكية: ارتفاع عدد القتلى بالأعاصير إلى 74 شخصا
Reuters CHENEY ORR
مناطق متضررة في مدينة مايفيلد الأمريكية بعد موجة أعاصير قوية ضربت الولايات المتحدة يوم 11 ديسمبر.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ry9i

أعلن حاكم كينتاكي الأمريكية، آندي بشير، عن ارتفاع عدد ضحايا موجة الأعاصير الفتاكة التي ضربت الولاية مؤخرا إلى 74 قتيلا.

إقرأ المزيد
مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين في مصنع شموع بمدينة مايفيلد الأمريكية جراء الأعاصير
مقتل 8 أشخاص وفقدان 8 آخرين في مصنع شموع بمدينة مايفيلد الأمريكية جراء الأعاصير

وقال بشير خلال مؤتمر صحفي مساء الاثنين: "خسرنا حتى الآن 74 شخصا من مواطني كينتاكي... نتوقع أن حصيلة القتلى ستترفع، 109 من سكان كينتاكي بين أعداد المفقودين".

وأشار بشير إلى أن أعداد القتلى والمفقودين من المرجح أن تكون أعلى بكثير مما أعلن في الإحصائية الرسمية، مبينا أن الأعاصير لا تتضاعف على طول 360 كيلومترا وألحقت أضرارا بـ120 دائرة بالولاية".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يوم 11 ديسمبر حالة الطوارئ في كينتاكي التي تمثل الولاية الأمريكية الأكثر تضررا جراء موجة الأعاصير القوية التي ضربت مناطق بجنوب وغرب الولايات المتحدة.

ويشارك في أعمال البحث والإنقاذ نحو 450 عنصرا في الحرس الوطني الأمريكي.

المصدر: وكالات

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا