رئيس فنلندا يبحث الوضع حول أوكرانيا مع بايدن ويعتزم الاتصال ببوتين

بحث الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو الوضع حول أوكرانيا مع نظيره الأمريكي جو بايدن، ومن المقرر أن يتصل بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 14 ديسمبر.

وجاء في بيان صادر عن مكتب الرئيس الفنلندي، يوم الاثنين، أن "الموضوع الرئيسي للحديث (مع بايدن) كان الوضع المثير للقلق على حدود أوكرانيا. واعتبر الرئيسان أنه من المهم التعامل من أجل إيجاد حل دبلوماسي للوضع المتوتر".

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وأضاف البيان أنه من المقرر أن يجري نينيستو اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم 14 ديسمبر الجاري.

وأجرى الرئيس الفنلندي كذلك مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي التقى مؤخرا بالرئيس الروسي في سوتشي.

المصدر: "تاس"