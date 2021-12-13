البنتاغون: لن يُعاقب عسكريون أمريكيون على خلفية مقتل مدنيين في ضربة على كابل

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، يوم الاثنين، أنه لن تتم معاقبة العسكريين الأمريكيين الذين شاركوا في غارة بطائرة مسيرة أسفرت عن مقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في كابل نهاية أغسطس.

وقال المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي: "لم تكن هناك أدلة قوية كافية لتحميل مسؤوليات شخصية".

يذكر أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن هذه الضربة التي حدثت في الأيام الأخيرة من الوجود الأميركي في أفغانستان بعد تلقيه تقريرا من اثنين من كبار الضباط.

وكانت وزارة الدفاع قد قالت إن الهجوم استهدف انتحاريا تابعا لتنظيم "داعش" الإرهابي كان يمثل تهديدا وشيكا للقوات التي تقودها واشنطن أثناء انسحابها من أفغانستان.

المصدر: وكالات