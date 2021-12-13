تركيا: "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة" ستنقبان بعيدا عن جرفنا القاري في شرق المتوسط

قالت تركيا إن واشنطن والدوحة أبلغتا أنقرة بأن شركتي "إكسون موبيل" و"قطر للطاقة" ستبقيان خارج الجرف القاري لتركيا في شرق المتوسط، بعد حصولهما على رخصة للتنقيب في مياه متنازع عليها.

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وأبلغ وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البرلمان بأنه "بصرف النظر عمن هم، فإنهم لا يمكنهم الدخول إلى جرفنا القاري بدون إذننا".

وأضاف "لذلك فإنه فيما يتعلق بهذا الاتفاق... أكد البلدان كلاهما، الولايات المتحدة وقطر، أنهما لن يدخلا إلى جرفنا القاري"، لافتا إلى أن الشركتين ستبقيان جنوبي منطقة الجرف القاري المعلنة لتركيا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، اتهمت أنقرة قبرص بانتهاك جرفها القاري بمنح الرخصة، قائلة إنها لن تسمح بعمليات استكشاف بدون إذنها في نطاق سلطتها.

ويدور نزاع منذ عقود بين تركيا وكل من اليونان وقبرص حول مطالب إقليمية متنافسة في شرق البحر المتوسط والمجال الجوي والطاقة ووضع بعض الجزر في بحر إيجه وجزيرة قبرص المقسمة على أسس عرقية.

المصدر: "رويترز"