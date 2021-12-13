تشير وثائق الكونغرس الأمريكي إلى أنه سيتم إخراج 5 طرادات صاروخية من الخدمة في القوات البحرية الأمريكية.

وحسب الوثائق المتعلقة بتمويل القوات البحرية، ستخرج من الخدمة 5 طرادات قديمة من نوع "تيكونديروغا"، تم بناؤها في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وفي البداية كان من المقرر إخراج 7 سفن من هذا النوع واستبدالها بمدمرات وفرقاطات جديدة، لكن الكونغرس أقر إخراج 5 سفن من الخدمة فقط.

ويمتلك الأسطول الحربي الأمريكي 22 طرادا من نوع "تيكونديروغا"، يحمل كل واحد منها على متنه ما يصل إلى 26 صاروخا موجها من نوع "توماهوك"، يصل مداها إلى 1.6 ألف كلم، وما يصل إلى 16 صاروخا موجها مضادا للغواصات من نوع ASROC و80 صاروخا مضادا للجو من نوع "ستاندارد 2".

المصدر: "إنترفاكس"