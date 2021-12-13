واشنطن: من السابق لأوانه القول إذا كانت إيران عادت للمحادثات النووية بنهج بناء بشكل أكبر
Reuters YURI GRIPAS
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اعتبرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه من المبكر الحديث عن عودة إيران إلى المحادثات النووية بنهج إيجابي، وذلك بعد إعلان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عن "إحراز تقدم".
وقالت جالينا بورتر، نائبة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في تصريح للصحفيين إنه "من السابق لأوانه قول ما إذا كانت إيران قد عادت إلى المحادثات النووية بنهج بناء بشكل أكبر".
وكان كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري كني قال إن "تقدما جيدا تحقق خلال المحادثات النووية مع القوى العالمية في فيينا من شأنه أن يمهد الطريق سريعا لمفاوضات جادة".
المصدر: "رويترز"
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