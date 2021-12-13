سلطات هولندا تمنع دخول وفد فنزويلي ليتلقي بالمحكمة الجنائية الدولية

أعلنت نائبة رئيس فنزويلا ديلسي رودريغيز أن الحكومة الهولندية منعت دخول وفد فنزويلي لأراضي البلاد لعقد لقاء مع المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وقالت رودريغيز في كلمة بثها التلفزيون الفنزويلي، اليوم الاثنين، إن "حكومة هولندا عرقلت ومنعت وصول الوفد الذي كان من المقرر أن يتوجه إلى لاهاي لتنفيذ المهمة الخاصة وفقا للاتفاقيات الدولية".

وأضافت أن الجانب الهولندي قدم "مطالب غير مقبولة" ووصفت الحادث بـ"المخزي".

وأشارت إلى أنها كان من المقرر أن تكون على رأس الوفد الفنزويلي الحكومي إلى لاهاي.

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وقالت نائبة الرئيس الفنزويلي: "نحتج على هذه الإهانة غير الشرعية التي تعتبر انتهاكا للقانون الدولي".

يذكر أن سلطات فنزويلا وقعت في نوفمبر الماضي مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية لتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المحتملة.

وكانت المحكمة قد أعلنت أنها ستفتح تحقيقا في جرائم محتملة ضد الإنسانية أثناء الاحتجاجات في فنزويلا منذ عام 2017.

من جهتها، رفعت الحكومة الفنزويلية دعوى أمام المحكمة، مطالبة بمحاسبة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي على انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في ما يخص التعامل مع المهاجرين الفنزويليين في كولومبيا.

المصدر: "نوفوستي"