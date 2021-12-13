البيت الأبيض يؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا

أعلن البيت الأبيض أن منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، أكد خلال لقائه مسؤولين عراقيين في بغداد، عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق حاليا.

وذكر البيت الأبيض في بيان أن "ماكغورك أنهى زيارة استمرت يومين إلى العراق حيث تشاور مع مجموعة من القادة السياسيين والأمنيين، والتقى بالرئيس برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، كما التقى برئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني وكبار القادة الآخرين".

وأكد ماكغورك "التزام الرئيس جو بايدن بنتائج الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق"، مؤكدا أنه "لم تعد هناك قوات أمريكية تخدم في دور قتالي في العراق".

وقال إن "هذا الانتقال أصبح ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية، بما في ذلك قوات البيشمركة، في قيادة القتال ضد تنظيم داعش"، مبينا أن "قوات التحالف الدولي المتبقية في العراق، موجودة بناء على دعوة من الحكومة بمهمة تقتصر على تقديم المشورة والمساعدة وتمكين قوات الأمن العراقية لضمان عدم عودة داعش".

المصدر: "البيت الأبيض"