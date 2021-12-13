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مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد دورة خاصة حول إثيوبيا

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مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعقد دورة خاصة حول إثيوبيا
Reuters DENIS BALIBOUSE
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أعلنت الأمم المتحدة أن مجلسها لحقوق الإنسان سيعقد يوم الجمعة المقبل دورة خاصة بشأن الوضع في إثيوبيا بطلب من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الطلب لعقد الدورة الخاصة أيده ثلث الأعضاء الـ 47 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وقدم الاتحاد الأوروبي مشروع قرار يدين العنف من قبل جميع الأطراف في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا.

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وقالت رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي إلى جنيف، لوتيه كنودسن، في بيان لها إنه "على ضوء الوضع المتدهور، نعتقد أن لدى المجتمع الدولي واجبا أخلاقيا في أن يحاول منع مزيد من الفظائع ويضمن محاسبة المسؤولين والعدالة للضحايا والناجين".

وفي حال تبني القرار سيتم تشكيل لجنة دولية من الخبراء في مجال حقوق الإنسان للتحقيق في الوضع هناك وتقدير تقرير بعد عام.

وكانت المفوضة الأممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت قد قالت الشهر الماضي إن الفظائع التي ارتكبت خلال النزاع المسلح في إقليم تيغراي قد ترتقي إلى جرائم حرب.

المصدر: "رويترز"

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