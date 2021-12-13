سفارة روسيا في كييف: السفارة الأمريكية حرفت كلام بوتين

اتهمت السفارة الروسية في كييف نظيرتها الأمريكية بتحريف تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تطورات الوضع في منطقة دونباس جنوب شرقي أوكرانيا.

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وقالت السفارة الروسية في بيان نشرته على صفحتها في "تويتر": "ليست هي المرة الأولى التي تحرف فيها سفارة الولايات المتحدة لدى كييف تصريحات القادة الروس. العبارة الدقيقة التي استخدمها الرئيس الروسي هي: رهاب الروس هو أول خطوة نحو الإبادة الجماعية. أليس كذلك؟".

وجاء بيان السفارة الروسية ردا على تعليق نشرته البعثة الدبلوماسية الأمريكية في كييف سابقا اليوم الاثنين، وقالت فيه إن "اتهامات باطلة بالإبادة الجماعية خطيرة وغير مسؤولة".

وفي 9 ديسمبر قال الرئيس الروسي إن الأحداث في دونباس تشبه إبادة جماعية كما أنه وصف رهاب الروس (روسوفوبيا) بالخطوة الأولى نحو ارتكاب هذه الجريمة.

وأشارت موسكو مرارا إلى أنها ليست طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي وتدعو إلى التطبيق الكامل لاتفاقات مينسك التي وقعتها بصفتها وسيطا في عملية التسوية السلمية.

المصدر: "تاس"