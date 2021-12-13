السويد.. العثور على أحد أفراد الطاقم المفقودين ميتا على متن السفينة الدنماركية المقلوبة

أعلنت السلطات السويدية، اليوم الاثنين، العثور على جثة أحد أفراد طاقم سفينة دنماركية انقلبت بعد أن صدمتها سفينة شحن بريطانية أكبر في بحر البلطيق قبالة الساحل الجنوبي للسويد.

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وقالت الإدارة البحرية السويدية في بيان إنه تم العثور على جثة أحد أفراد الطاقم بعد تفتيش السفينة، فيما لا يزال العضو الآخر في الطاقم الدنماركي مفقودا.

وكانت قوات خفر السواحل السويدية أعلنت عن فتح تحقيق أولي في إهمال جسيم محتمل بحركة النقل البحري بعد اصطدام السفينتين.

المصدر: "رويترز"