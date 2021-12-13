مصرع شخصين وتدمير محاصيل زراعية جراء فيضانات في شمال إسبانيا (صور)

ألقت السلطات الإسبانية باللوم على فيضان الأنهار في مصرع شخصين على الأقل منذ يوم الجمعة، وصدرت تحذيرات بشأن الطقس في منطقتي نافارا وأراغون.

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وتم إجلاء أكثر من 50 شخصا اليوم الاثنين من مناطق في شمال إسبانيا تعرضت لفيضانات هائلة بعد هطول أمطار غزيرة وتساقط ثلوج.

وفي سرقسطة، عاصمة منطقة أراغون، استعدت السلطات لفيضانات ستضرب المدينة التي يبلغ عدد سكانها 680 ألف نسمة غدا الثلاثاء. وفي نافارا، وهي منطقة معروفة بمحاصيل الخضر، تفقد السكان الخسائر التي تكبدوها في محاصيلهم بسبب الفيضانات.

AP

وقالت خدمات الأرصاد الجوية الإسبانية إن عاصفة شديدة استمرت أياما وذوبان جليد أديا إلى فيضان نهر إيبرو وروافده.

وربط رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الإثنين بين الفيضانات و تأثير تغير المناخ في شبه جزيرة أيبيريا.

كما أعلن أن مجلس الوزراء سيصدر إعلان "منطقة كارثية" يخصص تمويل طوارئ للمناطق المتضررة من العواصف.

المصدر: أسوشيتد برس