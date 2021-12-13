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رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية: لا نقوم بما يتعارض مع المقررات الدولية

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رئیس منظمة الطاقة الذریة الإيرانية: لا نقوم بما يتعارض مع المقررات الدولية
Reuters
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قال رئيس منظمة الطاقة الذریة في إيران محمد إسلامي إن بلاده ملتزمة بعدم القیام بأعمال تتعارض مع المقررات الدولیة.

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وأضاف إسلامي أن ما يهم المنظمة هو وضع الأهداف الکمیة والنوعیة بما ینسجم مع قوانین الوکالة الدولیة للطاقة الذریة.

وانتقد إسلامي محاولة بعض دول المنطقة والدول الغربية تقديم ما وصفها بـ "الصورة الخاطئة" عن الصناعة النووية الإیرانیة إلی الرأی العام، والتي تشير إلى أنها "تعمل على التخصيب فقط"، قائلا إن "تلك الصناعة تشمل في الحقيقة الصناعة جوانب عديدة أهمها الطب والزراعة والبيئة".

 

المصدر: وكالة أنباء الطلبة الإيرانية

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