إيران تحتج على العقوبات التي فرضتها واشنطن تزامنا مع المباحثات النووية

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران احتجت على العقوبات التي فرضتها واشنطن تزامنا مع المباحثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وأفادت وكالة "تسنيم" بأن الوفد الإيراني وبعض الوفود الأخرى احتجوا على القرار الأمريكي بفرض عقوبات جديدة عشية المباحثات في فيينا.

وقال فريق التفاوض الإيراني، أثناء إعداده قائمة العقوبات التي فرضتها واشنطن في نفس وقت المباحثات، إن واشنطن لا يمكنها المطالبة بالعودة إلى الاتفاق النووي مع استمرارها ممارسة الضغوط القصوى على الشعب الإيراني.

وشدد الجانب الإيراني على أن استمرار الولايات المتحدة بهذا النهج سينعكس سلبا على المباحثات ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التعقيد فيها.

هذا وأعلنت الخزانة الأمريكية أنها فرضت عقوبات على كيانات وأفراد في إيران، بسبب "القمع العنيف للمحتجين المسالمين وسجناء الرأي" في البلاد.

المصدر: RT